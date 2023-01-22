Обстріл Ветеринарного, одна людина поранена

21 січня під прицілом російської армії опинилися міста та села на Харківському, Куп’янському та Чугуївському напрямках.

Вранці ворог завдав збройних ударів по місту Вовчанську.

Внаслідок прямого влучання снаряду в житловий будинок загинула одна людина.

Троє мешканців оселі, в тому числі 7-річна дитина, з вибуховими травмами звернулися до медичного закладу. У Харківському районі в результаті артобстрілу села Ветеринарне поранення отримав місцевий мешканець.Минулої доби окупанти атакували зі ствольної артилерії місто Куп’янськ та смт Дворічна.

Уламки снарядів пошкодили приватні будинки місцевих мешканців, автомобілі та приміщення об’єкту цивільної промисловості.

За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

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