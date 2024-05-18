Обстріл Вовчанська на Харківщині: загинула жінка, п’ять людей травмовано

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 18 травня окупанти вчергове обстріляли Вовчанськ. Загинула 60-річна жінка. Отримали поранення двоє цивільних чоловіків 55 та 60 років, а також ще дві жительки віком 68 років.

Також під ударами ворога сьогодні було село Українське Вовчанської ТГ. Травмовано 59-річного цивільного чоловіка.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости