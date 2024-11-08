Обстріли Харкова та області за добу: зведення ОВА

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову, а також Богодухівському та Харківському районах області. Постраждали 26 людей, без загиблих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

3:53 Шевченківський район: внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено три адміністративні будівлі.

3:37 Шевченківський район: внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено шість житлових будинків, вісім адмінспоруд, чотири авто, три торгівельні павільйони та чотири виходи станції метро.

3:36 Салтівський район: внаслідок обстрілу 12-поверхового житлового будинку частково зруйновано під’їзд будинку з першого по третій поверх. Пошкоджено один багатоквартирний житловий будинок та п’ять автомобілів, виходи станції метро. Постраждали 25 людей: у легкому та середньому стані, без важких. Госпіталізовано шестеро поранених.

Обстріли Харківської області 8 листопада

11:55 с. Козача Лопань, Харківський район: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено житловий будинок. Постраждав 19-річний чоловік.

11:47 с. Постольне, Богодухівський район: КАБ влучив за межами населеного пункту.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 86 людей.

Агентство Телевидения Новости