Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:59
Просмотров: 123

Обстріли Харкова та області за добу: зведення ОВА

Обстріли Харкова та області за добу: зведення ОВА

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову, а також Богодухівському та Харківському районах області. Постраждали 26 людей, без загиблих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

3:53 Шевченківський район: внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено три адміністративні будівлі.

3:37 Шевченківський район: внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено шість житлових будинків, вісім адмінспоруд, чотири авто, три торгівельні павільйони та чотири виходи станції метро.

3:36 Салтівський район: внаслідок обстрілу 12-поверхового житлового будинку частково зруйновано під’їзд будинку з першого по третій поверх. Пошкоджено один багатоквартирний житловий будинок та п’ять автомобілів, виходи станції метро. Постраждали 25 людей: у легкому та середньому стані, без важких. Госпіталізовано шестеро поранених.

Обстріли Харківської області 8 листопада

11:55 с. Козача Лопань, Харківський район: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено житловий будинок. Постраждав 19-річний чоловік.

11:47 с. Постольне, Богодухівський район: КАБ влучив за межами населеного пункту.

За добу евакуйовано з Куп’янського та Борівського напрямків 86 людей.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 