Обстріли Харківщини: двоє загиблих та троє поранених

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Степова Новоселівка, Іванівка, Котлярівка та інші.

Авіаційних обстрілів зазнали Синьківка, Слобожанське, Перемога, Нескучне, Козача Лопань, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

14:20 Харків, Індустріальний район міста. Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано гараж та пошкоджено ще 14.

18:53 Чугуївський р-н., Вовчанська ТГ, село Приліпка. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. 18:22 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, село Перемога. Влучання КАБ на територію недіючої ферми. З-під завалів будівлі деблокували 55-річного чоловіка та госпіталізували до медзакладу.

17:35 Харківський р-н., Липецька ТГ, село Липці. Внаслідок ворожого влучання пошкоджено приватний будинок.

13:55 село Баранівка, Богодухівський район. Під обстріл з РСЗВ потрапили 2 приватні будинки.

9:45 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ, село Турове. Трактор одного зі СТОВ наїхав на міну «пелюсток». Без постраждалих.

20 квітня 8:15 у місті Вовчанськ російські війська здійснили обстріл боєприпасом УМП житлової забудови. Внаслідок дій окупанта зруйновано третій під’їзд у багатоквартирному будинку та приватний будинок. Загинули 50-річний та 83-річний чоловіки. Жінка 61 років та 44-річний чоловік зазнали травм.

За минулу добу в межах області на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 45,36 га території, знищили 370 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости