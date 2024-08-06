Обстріли Харківщини: пожежа в будинку в селі Циркуни

За добу ударів по місту Харкову не зафіксовано.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

6 серпня 00:50 Харківській р-н, село Циркуни. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок з подальшим загорянням.

23:00 Куп’янський р-н, селище Куп‘янськ-Вузловий. Відбувся ворожий обстріл, пошкоджено приватний будинок.

19:00 Куп’янський р-н, село Колісніківка відбувся ворожий обстріл населеного пункту КАБ, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

15:35 Куп’янський р-н, Великобурлуцька ТГ, село Приколотне. Внаслідок обстрілу БПЛА та FPV були пошкоджені два автомобілі.

14:45 місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV дроном, отримав поранення співробітник поліції.

14:03 Богодухівський район, Золочівська ТГ, село Одноробівка. Внаслідок обстрілу горіла господарча споруда на території приватного домоволодіння. На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося п’ять бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів. Основні зусилля загарбники прикладали в районах Петропавлівки, Берестового та Стельмахівки.

Агентство Телевидения Новости