Обстріли Харківщини: слідчі документують наслідки воєнних злочинів
Минулої доби окупанти завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Вранці 28 липня війська рф завдали удару ФАБ-500 по селу Богуславка. Пошкоджено господарські приміщення сільгосппідприємства.
Керованими авіабомбами росіяни вдарили по селу Симинівка. Пошкоджено житловий будинок.По селу Стецьківка ворог вдарив з артилерії. Пошкоджено чотири приватних будинки.
29 липня внаслідок ворожого обстрілу керованими авіабомбами КАБ-500 з УМПК у місті Куп’янськ пошкоджено та зруйновано житлові будинки.
У селі Черкаські Тишки внаслідок обстрілу сталася пожежа у приватному будинку.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 28 липня поліцейські вивезли з Куп’янського, Чугуївського районів дев’ять місцевих мешканців.