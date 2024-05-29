Обстріли Харківщини: слідчі документують наслідки

Протягом минулої доби військові рф завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Ворог обстріляв керованою авіабомбою селище Борова. Поранення отримав 70-річний чоловік. Пошкоджено 15 приватних будинків, багатоповерхівки, магазин, будівля пенсійного фонду.

По місту Ізюм окупанти вдарили ракетою Х59. Пошкоджено адміністративне приміщення, автомобілі, приватні домоволодіння.З мінометів військові рф обстріляли село Колодязне. Пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду.

Чотирма керованими авіабомбами УМПБ Д-30 окупанти завдали удару по селищу Мала Данилівка. Пошкоджена господарча споруда. Сталося займання на фермі. Постраждав 40-річний чоловік.

Село Синельникове росіяни обстріляли КАБом. Поранена одна цивільна особа.

Внаслідок ворожого обстрілу у селі Бугаївка сталося займання лісу. В результаті повторного обстрілу пошкоджено навчальний заклад, приватні будинки.У селі Руська Лозова ворожим обстрілом пошкоджено житловий будинок.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости