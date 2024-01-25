Обстріли Харківщини за добу: слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів окупантів (фото)

24 січня військові рф наносили удари по населеним пунктам Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Близько 19:40 стався обстріл села Вільхуватка Куп’янського району. Пошкоджений ангар на фермерському господарстві.

Близько 21:20 росіяни завдали удару попередньо з С-300 по селу Роздольне Чугуївського району. Пошкоджені дві складські будівлі.

В той самий час відбувся обстріл селища Рогань Харківського району. Постраждали чотири цивільні особи: 26, 39, 60-річні жінки та 17-річний хлопець.

Пошкоджені 17 приватних будинків, гаражі, приватні автомобілі та господарча споруда.

Також під ворожими обстрілами були села Стогнії, Уди Богодухівського району, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Зибине Чугуївського району, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Табаївка, Піщане Куп’янського району та інші населені пункти.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

Агентство Телевидения Новости