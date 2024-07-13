Обстріли Харківщини за добу: слідчі задокументували наслідки

Військові рф завдавали удари по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

12 липня у селі Стариця під час самостійної евакуації в лісосмузі підірвались на російській розтяжці дев’ять цивільних громадян. Троє загинули на місці, дістали поранення різного ступеня тяжкості шість людей, госпіталізовані до лікарні.

У місті Вовчанськ внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено будинок. Дістала поранення 68-річна жінка. Її доставили в лікарню.

Внаслідок ворожих ударів керованими авіабомбами у селищі Слобожанське зруйновано 13 приватних будинків.

З артилерії ворог обстріляв селище Борова. Сталося займання хвойної підстілки.

Окупанти з мінометів завдавали ударів по селу Борщова. Пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду. Внаслідок обстрілу зайнялася пожежа.

Внаслідок влучання ворожого FVP-дрону у селі Одноробівка знищено приватні автомобілі.Військові рф завдали удари з артилерії по селу Новоосинове. Пошкоджені приватні будинки, гаражі, господарчі споруди.

У місті Куп’янськ зруйновано об’єкт цивільної інфраструктури.Внаслідок ворожого обстрілу селища Білий Колодязь пошкоджено житловий будинок.

12 липня поліцейські Харківщини здійснили 36 оглядів місць подій. Слідчі задокументували наслідки обстрілів, зібрали речові докази чергових воєнних злочинів російських військових, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо 12 кримінальних проваджень за ст. 438 (порушення

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