Обстріли Харківщини за добу: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

2:48 Куп’янський район, Курилівська ТГ, село Глушківка. Внаслідок обстрілу горіли приватні будинки та автомобіль.

1:22 Куп’янський район, Куп’янська ТГ, селище Куп’янськ Вузловий. Внаслідок авіаобстрілу пошкоджені будинки.

13 червня о 17:30 Чугуївський район. село Старий Салтів. Внаслідок обстрілу пошкоджено покрівлі та вікна десятка будинків.

16:50 Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу з FPV-дрона пошкоджено рейсовий автобус, який перевозив 15 цивільних осіб, авто поліції, цивільна автівка, приміщення кафе, житлові будинки. Травмовано цивільного чоловіка.

16:35 Чугуївський район, Старосалтівська ТГ, село Хотімля. Внаслідок обстрілу горів елінг та катер. 16:30 Чугуївський район, село Бугаївка. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено приватний будинок. Травм зазнав чоловік — госпіталізований.

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Глибокого, Тихого та Вовчанська. Три штурмові дії агресора успішно відбито нашими захисниками. Триває бій в районі Вовчанська. Ситуація контрольована.

На Купʼянському напрямку противник здійснив чотири спроби відтіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Стельмахівка та Берестове. Успіху не мав. Втрат позицій і територій не допущено.

Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 822 людини із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Агентство Телевидения Новости