Обстріли Харківщини за добу: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

11:00 місто Харків. Внаслідок ракетного обстрілу Х-35У горіло приміщення об‘єкта інфраструктури.

29 липня 3:20 Куп’янськ. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено один приватний будинок.

18:00 год Куп’янськ. Обстріл FPV-дрона по відкритій території. 11:00 Куп’янський р-н, село Стецьківка відбувся ворожий артобстріл, внаслідок чого пошкоджено 4 приватні будинки.

10:20 Чугуївський р-н, село Симинівка. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено житловий будинок.

10:00 Купʼянський район, Великобурлуцька ТГ, село Стецьківка. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватні житлові будинки та лінія електромереж.

На Харківському напрямку ворог чотири рази атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Глибокого та Вовчанська, де наразі триває одне боєзіткнення.

На Куп’янському напрямку противник провів атаку біля Новоосинового. Бій досі продовжується. Ситуація під контролем наших військ.

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