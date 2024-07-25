Обстріли Куп’янщини: є загиблий та поранений

За даними слідства, 25 липня близько 5:15 окупанти з артилерії обстріляли село Подоли Купʼянського району.

Загинув 48-річний чоловік, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Орієнтовно о 5:10 російські військові завдали авіаудар по селищу Купʼянськ-Вузловий. Поранення отримав чоловік 52 років. Попередньо, удар по населеному пункту був завданий ФАБ-1500 з УМПК.

Також сьогодні вранці війська рф здійснили авіаційний удар по селищу Приколотне Купʼянського району. За попередніми даними, ворог використав УМБД Д-30 СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см).

У всіх вищезгаданих населених пунктах внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено виключно цивільну інфраструктуру: житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, авто.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости