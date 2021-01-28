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Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Изюме

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Изюме

Сегодня в 13:50 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в городе Изюм столкнулись Toyota Camry и ВАЗ 2115: один человек погиб, пятеро получили травмы.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 22-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota, выезжала с территории АЗС и не предоставила преимущество в движении автомобилю ВАЗ.

81-летний водитель ВАЗ от полученных травм скончался на месте. Четыре пассажира ВАЗ возрастом от 29 до 43 лет и водитель Toyota с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

Информация зарегистрирована в Изюмском ОП. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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