Один загиблий, двоє поранених: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Упродовж доби окупанти гатили по мирним мешканцям Харківської області з авіації, артилерії, мінометів: одна людина загинула, двоє зазнали поранень. Слідчі провели 10 оглядів місць подій, відкрили 13 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Харків. 22 квітня близько 16:40 ворог вдарив по місту ракетою Х-59, яка влучила в телевежу. Без постраждалих.

Вовчанські Хутори. 22 квітня близько 11:00 внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено будинки, господарські будівлі.

Юрченкове. 22 квітня близько 16:42 внаслідок влучання ворожого боєприпасу загорівся екскаватор, загинув водій 1990 р.н.

Вовчанськ. 22 квітня близько 17:00 та 22:24 росіяни обстріляли місто чотирма керованими авіабомбми. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, горів сухостій.

Дергачі. 22 квітня близько 16:00 внаслідок обстрілу з боку рф двома керованими авіабомбами пошкоджено господарська будівля, офісні приміщення цивільного підприємства.

Глушківка. 22 квітня о 12:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено сарай з худобою.

Куп’янськ-Вузловий. 22 квітня близько 16:30 внаслідок обстрілу з боку рф поранення отримала цивільна жінка.

Великий Бурлук. 22 квітня о 16:35 внаслідок авіаудару пошкоджено будівлю цивільного підприємства, приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки. Поранення отримала цивільна жінка.

Приколотне. 22 квітня близько 16:35 внаслідок влучання ворожого КАБ на відкритій місцевості пошкоджено лінію електропередач.

Золочів. 22 квітня близько 16:15 окупанти завдали авіаудару КАБ за межами населеного пункту. Постраждалі та руйнування відсутні.

Липці. 22 квітня близько 16:05 внаслідок ворожого обстрілу військовими рф керованими авіабомбами пошкоджено багатоповерхівки, приміщення навчального закладу, лінії електропередач.

Агентство Телевидения Новости