Одна людина загинула та шестеро постраждали внаслідок обстрілів Харківщини: дані поліції

Упродовж доби з 6 по 7 квітня росіяни з авіації, артилерії, мінометів обстрілювали Харків, населені пункти Харківського, Дергачівського, Куп’янського, Ізюмського районів.

Про це повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко.

Харків. 7 квітня близько 00:57 військові рф знову атакували місто безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджено десять приватних домоволодінь, в одному з будинків сталася пожежа. Також пошкоджено дитячий садок, три п’ятиповерхівки, три автомобілі. З діагнозом порізи, гостра реакція на стрес по медичну допомогу звернулися троє громадян віком 61, 64 і 87 років.

Куп’янськ. 6 квітня о 12:30 ворог завдав артилерійський удар по місту. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будівлі. Поранений цивільний чоловік. Близько 22:30 внаслідок чергового російського обстрілу пошкоджено багатоповерхові будинки. Загинула цивільна жінка.

Борова. 6 квітня о 10:00 рашисти завдали удар по населеному пункту керованою ракетою. Пошкоджено понад 30 житлових будинків, господарчі споруди, будівля «Укрпошти». Осколкові поранення отримали двоє місцевих жителів 1976 та 1985 року народження. Після надання медичної допомоги відпущені додому.

Козача Лопань. 6 квітня о 15:20 росіяни вдарили по селищу з артилерії. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватний будинок, присадибні будівлі.

Липці. 6 квітня близько 15:10 окупанти тричі обстріляли територію громади керованими авіабомбами. Близько 20:00 окупанти знову завдали удар по селу. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приміщення магазину, дорожнє полотно.

Кутузівка. 6 квітня близько 15:45 загарбники скинули КАБ на селище. Пошкоджено приміщення навчального закладу.

Агентство Телевидения Новости