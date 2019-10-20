Официальное заявление пресс-службы сети АЗК WOG по поводу блокировки АЗК в Харькове

В Харькове блокируют работу одной из заправок WOG. В связи с этим пресс-служба выступила с официальным заявлением. Публикуем его текст полностью.

"WOG терроризируют псевдоактивисты, которыми уже занимается полиция. Нас заблокировали, намекая, что разблокируют заправку по адресу ул. Шевченко, 41 только в том случае, если мы им заплатитим.

Мы уже обратились в нацполицию, и в дальнейшем они будут вести диалог с этими мошенниками. Заправка работает и будет работать в обычном режиме.

Отметим, из своих источников мы получили информацию, что таким образом псевдоактивисты зарабатывают деньги. Уже не единожды они устраивали подобные акции, вымогая плату у компаний за их прекращение. Но мы намерены довести дело до суда.

Поводом для блокировки стало обращение двух клиентов, которые уверяют, что осуществляли заправку 6 октября. При этом, никаких подтверждающих документов у них нет.

Еще раз отметим, всем автомобилистам, которые заправились на нашей АЗК 6 октября по ул. Броненосца Потемкина, мы принесли извинения, полностью компенсировали ремонт авто и возместили моральный ущерб, предоставив полный бак бензина.

Обращение без подтверждающих документов и последовавшую сразу за этим блокировку АЗК мы расцениваем как мошенническую акцию с целю вымогательства", - заявили в пресс-службе WOG.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»