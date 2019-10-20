Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:18
Просмотров: 32

Официальное заявление пресс-службы сети АЗК WOG по поводу блокировки АЗК в Харькове

Официальное заявление пресс-службы сети АЗК WOG по поводу блокировки АЗК в Харькове

В Харькове блокируют работу одной из заправок WOG. В связи с этим пресс-служба выступила с официальным заявлением. Публикуем его текст полностью.

"WOG терроризируют псевдоактивисты, которыми уже занимается полиция. Нас заблокировали, намекая, что разблокируют заправку по адресу ул. Шевченко, 41 только в том случае, если мы им заплатитим.

Мы уже обратились в нацполицию, и в дальнейшем они будут вести диалог с этими мошенниками. Заправка работает и будет работать в обычном режиме.

Отметим, из своих источников мы получили информацию, что таким образом псевдоактивисты зарабатывают деньги. Уже не единожды они устраивали подобные акции, вымогая плату у компаний за их прекращение. Но мы намерены довести дело до суда.

Поводом для блокировки стало обращение двух клиентов, которые уверяют, что осуществляли заправку 6 октября. При этом, никаких подтверждающих документов у них нет.

Еще раз отметим, всем автомобилистам, которые заправились на нашей АЗК 6 октября по ул. Броненосца Потемкина, мы принесли извинения, полностью компенсировали ремонт авто и возместили моральный ущерб, предоставив полный бак бензина.

Обращение без подтверждающих документов и последовавшую сразу за этим блокировку АЗК мы расцениваем как мошенническую акцию с целю вымогательства", - заявили в пресс-службе WOG.

Источник: sq.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Із Харкова запускають авіарейс історичного значення
Сегодня 09:53    88
Харківський «Електроважмаш» виготовив партію електродвигунів для вітчизняних тролейбусів «Барвінок»
Сегодня 09:03    72
Харьковчане установили мировой рекорд
Сегодня 07:40    125
Планета обезьян: харьковчане обследовали новый шедевр в саду Шевченко (ВИДЕО)
Сегодня 06:43    239
Бджолярі розповіли про корисні властивості та вартість цьогорічного меду (ВІДЕО)
19.10.2019 09:37    112
Харьковчане смогут следить за работой коммунальщиков онлайн
19.10.2019 09:02    147
В Харькове пройдет турнир юных изобретателей
19.10.2019 08:30    100
«Харьковский антикоррупционный центр» подал иск на горсовет
19.10.2019 07:57    372
Цифра дня: майже 2 мільйони жителів Харківщини обрали свого лікаря
19.10.2019 07:23    99
“Нет капитуляции”: в Харькове люди соберутся на разговор с депутатами
19.10.2019 06:40    187
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 