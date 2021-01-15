Охота на котов: живодер калечит пушистых ради развлечения

Вот эта кошечка - пострадала от рук живодера, который ее подстрелил из пневматического оружия ради развлечения. Мужчина выходит, в прямом смысле, на охоту на четвероногих уже не первый месяц, говорят соседи. Жители частных домов в страхе, ведь от его жестокости неоднократно страдали их домашние любимцы. Они попадали на операционные столы к ветеринарам – и это в лучшем случае, ведь некоторых пушистиков спасти не удалось.

Вот эта кошка Алиса, которую пуля прошила насквозь. Прошла с правой стороны и вышла с левой - она торчит... Вот. Но тем не менее - ей удалось выжить, хотя она в это время выкармливала котят. Вот она эта шишечка. И несмотря на то, что она не ела два дня, ей удалось выкормить котят и вырастить.

36-летняя владелица одного из пострадавших четвероногих обратилась в полицию и сообщила, что несколько дней назад прямо на глазах житель района выстрелил из пневматического оружия в ее любимца, который в это время просто играл во дворе.

Елена Соболевская, старшая инспектор отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области:

За вказаним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1. ст.299. жорстоке поподження з тваринами кримінального кодексу України. Санкція статті пепедбачає покарання у вигляді позбавлення волі - арешту строком до шести місяців або обмеження волі строком до 3-х років. Слідчі ретельно вивчатимуть факти, викладені у заяві потерпілої, а також перевірятимуть інформацію про аналогічні випадки з боку правопорушника, викладені у соціальних мережах.

Понесет ли ответственность за свои действия изверг - остается под большим вопросом. Зоозащитники говорят, что достаточно часто жестокость по отношению к братьям меньшим остается безнаказанной.

Агентство Телевидения Новости