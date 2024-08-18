Окупанти били по трьох районах Харківщини: які наслідки

Протягом доби окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський та Куп’янський райони Харківщини.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харківського району

Протягом доби війська рф тричі били по селу Козача Лопань Дергачівської громади.

Близько 18:48 внаслідок обстрілу горів будинок.

О 10:22 внаслідок обстрілу горіли господарчі споруди та житловий будинок.

Близько 9:00 після обстрілу горіла господарча споруда та три житлові будинки.

Обстріли Ізюмського району

18:36 Балаклія: внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі горів автомобіль.

8:20 смт Борова: внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка на площі близько 1 га.

Обстріли Куп’янського району

14:45 с. Ківшарівка: внаслідок обстрілу з РСЗВ виникло загоряння лісової підстилки.

12:00 Куп’янськ: внаслідок удару FPV-дроном пошкоджено три приватні будинки.

9:58 с. Соболівка: внаслідок обстрілу горіла трава.

Агентство Телевидения Новости