Окупанти кидають КАБи на села Липці та Нескучне на Харківщині

Найбільша активність спостерігається на Покровському та Куп’янському напрямках.

На Харківському напрямку ворог атакує із застосуванням керованих авіаційних бомб, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Кількість боєзіткнень від початку доби тут зросла до чотирьох. На даний час тривають бої в районі Липців, де окупанти використали сім КАБів, та Стариці. Ще чотири КАБи агресор скинув на Нескучне.

Збільшилась інтенсивність штурмових дій російських загарбників на Куп’янському напрямку. 12 разів противник атакував позиції наших підрозділів неподалік Синьківки, Новоселівки, М’ясожарівки, Дружелюбівки та Твердохлібового. Вісім ворожих спроб просунутися вперед, українські воїни відбили. Наразі тривають бої в районах Петропавлівки, Степового, Новоєгорівки та Невського.

На Лиманському напрямку з початку доби зафіксовано вісім наступальних дій ворога, сім з яких успішно відбито нашими захисниками. Втрат позицій не допущено. Поблизу Торського триває бій.

На Краматорському напрямку окупанти намагаються штурмувати за підтримки авіації. Активно застосовують некеровані авіаційні ракети в районі населеного пункту Північне. Підрозділи Сил оборони чотири ворожі атаки успішно відбили. Одна ще триває.

Особливо активний противник сьогодні на Покровському напрямку. Тут інтенсивність боїв збільшилась майже вдвічі. На даний час зафіксовано 15 боєзіткнень. П’ять з них ще тривають поблизу Новоолександрівки, Калинового та Прогресу. Костянтинівку окупанти обстріляли некерованими авіаційними ракетами.

Агентство Телевидения Новости