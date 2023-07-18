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Окупанти намагаються здійснювати диверсійні вилазки в районі Козачої Лопані

Окупанти намагаються здійснювати диверсійні вилазки в районі Козачої Лопані

Російські терористи завдають ударів з артилерії, танків та авіації по прикордонним населеним пунктам Дергачівської громади. Також ворог намагався здійснити диверсійні вилазки в районі Козачої Лопані.

Про це 18 липня повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«Усі диверсійні групи були зупинені Силами оборони України та вибиті за лінію державного кордону», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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