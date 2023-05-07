Окупанти обстріляли автопарк в Балаклії: 5 постраждалих

Ворог завдав ракетного удару по м. Балаклія Ізюмського району. Попередньо, ракета С-300 влучила на територію одного з автопарків.

Зараз на місці працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждало 5 цивільних людей.

Дві жінки 75 років та одна жінка 50 років отримали вибухові травми. Двоє чоловіків – 20-ти та 85-ти років мають відносно легкі ушкодження. Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу.

О 10:16 в Балаклійській МВА повідомили, що місто залишається під обстрілами: “Шановні жителі Балаклійської громади! Ворог наносить удари! Максимально перебувайте в укриттях, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!”

Агентство Телевидения Новости