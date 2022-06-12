Окупанти обстріляли дитячий табір у Чугуївському районі

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, в ніч з 11 на 12 червня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли оздоровчий дитячий табір у Чугуївському районі.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три корпуси табору.

Огляд місця події проводили прокурори Чугуївської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

Досудове розслідування здійснюється СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости