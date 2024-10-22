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Окупанти обстріляли Харківщину: постраждалий помер у лікарні
Близько 9:30 ранку в селі Кучерівка Петропавлівської громади внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 54-річний чоловік.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Близько 2:00 ночі в селі Сенькове Курилівської громади російський дрон атакував приватне домоволодіння. Внаслідок цього поранень зазнав цивільний 31-річний чоловік.
Потерпілих було оперативно доставлено до медичних закладів.
Постраждалий 54-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу в селі Кучерівка Петропавлівської громади, помер в лікарні.