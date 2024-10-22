Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:13
Просмотров: 107

Окупанти обстріляли Харківщину: постраждалий помер у лікарні

Окупанти обстріляли Харківщину: постраждалий помер у лікарні

Близько 9:30 ранку в селі Кучерівка Петропавлівської громади внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 54-річний чоловік.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 2:00 ночі в селі Сенькове Курилівської громади російський дрон атакував приватне домоволодіння. Внаслідок цього поранень зазнав цивільний 31-річний чоловік.

Потерпілих було оперативно доставлено до медичних закладів.

Постраждалий 54-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу в селі Кучерівка Петропавлівської громади, помер в лікарні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 