Окупанти обстріляли Харківщину: постраждалий помер у лікарні

Близько 9:30 ранку в селі Кучерівка Петропавлівської громади внаслідок влучання ворожого дрона постраждав 54-річний чоловік.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Близько 2:00 ночі в селі Сенькове Курилівської громади російський дрон атакував приватне домоволодіння. Внаслідок цього поранень зазнав цивільний 31-річний чоловік.

Потерпілих було оперативно доставлено до медичних закладів.

Постраждалий 54-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу в селі Кучерівка Петропавлівської громади, помер в лікарні.

Агентство Телевидения Новости