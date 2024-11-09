Окупанти обстріляли Куп’янськ: двоє загиблих, одну людину поранено

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 листопада орієнтовно об 11:00 зс рф завдали авіаційний удар по місту Купʼянськ.

Пошкоджено приватні домоволодіння та багатоквартирні житлові будинки, господарчі приміщення, зруйновано 15 гаражів тощо.

Поранення отримав 61-річний чоловік.

Внаслідок обстрілу на двох перехожих – чоловіка та жінку – впали дроти від електричної мережі. Виникла пожежа. На жаль, люди загинули на місці. Їх тіла сильно обгоріли. Дані загиблих встановлюються.

Попередньо, окупанти вдарили по місту КАБ-1500.

Попри складні безпекові умови, прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених військовослужбовцями рф.

Агентство Телевидения Новости