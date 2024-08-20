Окупанти обстріляли Купʼянськ: місцева жителька зазнала поранень

20 серпня близько 10:00 російська армія знову обстріляла Купʼянськ на Харківщині.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Поранення отримала жінка віком 59 років, її госпіталізовано до лікарні. У місті пошкоджено приватні будинки.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости