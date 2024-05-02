Окупанти обстріляли село Новоосинове на Харківщині: загинув чоловік

2 травня близько 19:00 окупанти обстріляли с. Новоосинове Курилівської громади, 66-чоловік загинув на місці.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У селі пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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