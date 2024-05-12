Окупанти скинули КАБ на геріатричний пансіонат у Чугуївському районі: ситуація на Харківщині за добу

За добу 11-12 травня артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 27 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали населені пункти Вільча, Липці, Лиман, Ізбицьке, Веселе, Петрівка, Козача Лопань, Синельникове, Глибоке, Широке, Вовчанські Хутори.

За добу ударів по м. Харкову не зафіксовано, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

8:00 м. Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік.

2:00 смт Вільча Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено корпус геріатричного пансіонату.

12 травня 1:00 м. Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення 38-річний чоловік.

Вовчанськ: з-під завалів вилучили три людини: врятували двох чоловіків, одна жінка загинула.

У с. Глибоке Харківського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років.

У с. Веселе Лозівського району внаслідок детонації боєприпасу травмовано 37-річного чоловіка.

11 травня внаслідок серії масованих обстрілів Вовчанська з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранень четверо чоловіків від 39 до 64 років та 83-річна жінка. Загинув 51-річний чоловік.

За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 19 атак, зокрема у районах населених пунктів Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області.

На Слобожанському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах наседених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватка та інші Харківської області.

Наразі 1377 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2097 з Харківського, 29 з Богодухівського та 570 людей евакуйовано волонтерами. Всього евакуйовано 4073 людей.

Агентство Телевидения Новости