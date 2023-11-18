Окупанти сьогодні обстріляли Козачу Лопань на Харківщині

За даними слідства, 18 листопада близько 11:40 російські військовослужбовці здійснили обстріл селища Козача Лопань Харківського району.

Про це повідомляє прокуратура Харківській області.

Зазнали пошкоджень житлові будинки та господарчі споруди.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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