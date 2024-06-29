Окупанти вдарили по кладовищу та агропідприємству на Харківщині: одну людину поранено

Сьогодні, 29 червня, близько 10:15 окупанти артилерійським вогнем вдарили по селу Одноробівка в Золочівській громаді Богодухівського району Харківської області. Ворог чотири дні поспіль накриває ударами цей населений пункт.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У результаті прямого влучання пошкоджене адміністративне приміщення сільгосппідприємства та магазин. Без жертв.

Фото: начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко Фото: начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко Фото: начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко

Сьогодні ж зранку, близько 7:50, окупанти повторно обстріляли селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині. Ворог завдав ударів по місцевому кладовищу касетними боєприпасами.

Постраждала 70-річна жінка, госпіталізована до медичної установи.

Фото: начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко

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