Окупанти вдарили по Золочівській громаді Харківської області, є руйнування

Сьогодні, 29 серпня, вдень окупанти завдали удари по Золочівській громаді Харківської області.

Про це повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

«Сьогодні об 11.45 окупанти бойовими дронами вдарили по селу Гур‘їв Козачок.

Значно пошкоджено адміністративну будівлю: сильно побитий дах, повилітали вікна і двері.

Це будівля колишньої школи, в якому розташовані старостат, пошта, музей.

Це все функціонує, на щастя, обійшлося без жертв», – розповів Віктор Коваленко.

Він додав, що наразі в селі проживає близько ста людей.

Агентство Телевидения Новости