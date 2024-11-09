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Окупанти вдарили з артилерії по Харківщині: пошкоджено два будинки
Сьогодні близько 10:20 російські окупанти завдали артилерійських ударів по селищу Прудянка.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Внаслідок обстрілу суттєвого пошкоджено щонайменше 2 приватних будинки, лінію електропередачі, автівки місцевих мешканців. 60-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.
Інформація щодо інших постраждалих на теперішній час не надходила.
На місці події працюють профільні служби.