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Окупанти вдарили з артилерії по Харківщині: пошкоджено два будинки

Окупанти вдарили з артилерії по Харківщині: пошкоджено два будинки

Сьогодні близько 10:20 російські окупанти завдали артилерійських ударів по селищу Прудянка.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок обстрілу суттєвого пошкоджено щонайменше 2 приватних будинки, лінію електропередачі, автівки місцевих мешканців. 60-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

Інформація щодо інших постраждалих на теперішній час не надходила.

На місці події працюють профільні служби.

Агентство Телевидения Новости

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