Окупанти вкотре обстріляли Золочів

Сьогодні вранці окупанти відкрили вогонь по смт Золочів Богодухівського району: внаслідок обстрілу пошкоджено шість житлових будинків та два навчальних заклади.

Огляд місця події проводили слідчі відділення №1 СВ Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області спільно з прокурорами Харківської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости