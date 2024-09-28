Окупанти зранку обстріляли Харківщину: постраждало двоє людей, згоріло три комбайни

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

17:03 Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено 16 будинків та вибиті вікна в закладі освіти. Постраждав 73-річний чоловік.

28 вересня 5:20 Куп’янський р-н., Курилівська ТГ, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждали 68-річний чоловік та 68-річна жінка. 28 вересня 4:49 Куп’янський р-н., Великобурлуцька ТГ, село Шипувате. Влучання в складську будівлю підприємства. Горіли 3 зернозбиральних комбайни.

16:30 Куп’янський р-н., Куп’янська ТГ, село Новоосинове. Влучання в приватний будинок.

16:15 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, село Ківшарівка. Обстріл 5-поверхового житлового будинку. Постраждала жінка 43 років.

15:30 Куп’янський р-н., Курилівська ТГ., село Новоосинове. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та 2 господарські споруди. 11:00 Куп’янський р-н., Курилівська ТГ, село Курилівка. Постраждала 47-річна жінка внаслідок ворожого обстрілу.

9:00 Куп’янський р-н., місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

На Харківському напрямку відбулося шість ворожих атак у районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 19 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової.

Агентство Телевидения Новости