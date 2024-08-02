Під час бойових дій на Харківщині загинув кулеметник з Мерефи

Під час участі у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони країни загинув військовослужбовець ЗСУ, житель міста Мерефа Харківського району Андрій Чистяков.

Про це повідомили у відділі військового обліку Мереф’янської міської ради.

28 липня в районі Липців захисник зазнав смертельного поранення. Поховали загиблого 1 серпня на Шевченківському кладовищі в Мерефі.

У 48-річного військового залишилися батьки та дружина із донькою.

Агентство Телевидения Новости