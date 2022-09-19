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Під час обстрілу звільненого Вовчанська загинув колишній російський військовий

Під час обстрілу звільненого Вовчанська загинув колишній російський військовий

Слідчі Харківщини відкрили кримінальне провадження за фактом обстрілу деокупованого міста Вовчанськ: ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок. Загинув 64-річний військовий російської федерації у відставці, який останні кілька років проживав у місті, повідомили в ГУНП Харківської області.

На місце події відразу прибули працівники відділу поліції №1 Чугуївського РУП, задокументували факт збройної агресії рф та зібрали речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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