Під час обстрілу звільненого Вовчанська загинув колишній російський військовий

Слідчі Харківщини відкрили кримінальне провадження за фактом обстрілу деокупованого міста Вовчанськ: ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок. Загинув 64-річний військовий російської федерації у відставці, який останні кілька років проживав у місті, повідомили в ГУНП Харківської області.

На місце події відразу прибули працівники відділу поліції №1 Чугуївського РУП, задокументували факт збройної агресії рф та зібрали речові докази.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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