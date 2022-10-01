Під Харковом чоловік підірвався на розтяжці

Ворог продовжує тероризувати мирне населення прилеглих до кордону з рф та лінії зіткнення територій Куп’янського, Харківського, Ізюмського та Чугуївського районів Харківської області.

Протягом минулої доби були обстріляні райони населених пунктів: Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка, Вільхуватка, Дворічна та інші. Через влучання боєприпасів сталися пожежі на агропромисловому об‘єкті та в багатоквартирному будинку, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями госпіталізовано 2 людей: в Ізюмському районі поранення отримала жінка 53 років, в Харківському на розтяжці підірвався чоловік 39 років.

Триває розмінування, піротехнічні підрозділи ДСНС за добу знешкодили 816 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости