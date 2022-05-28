28.05.2022 19:42
Просмотров: 234
Під Харковом чоловік пішов по гуманітарку та загинув від обстрілу окупантів
27 травня 2022 року прокурори Харківської окружної прокуратури Харківської області спільно зi слідчими СУ ГУНП в Харківській області здійснили виїзд до селища Коропи Харківського району для фіксації обстрілів російських окупантів.
Встановлено, що 21 квітня 2022 року у вказаному сeлі під час артилерійського обстрілу військовими РФ загинув 32-річний чоловік, який прямував за гуманітарною допомогою для своєї родини. Внаслідок отриманих травм він загинув на місці. Через постійні артилерійські обстріли родичі вимушені були поховати загиблого на подвір’ї домоволодіння.