Під Харковом горіли склади на площі 1500 кв. метрів

На Харківщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу в складській будівлі: вночі о 3:57 в селищі Васищеве сталося займання у виробничо-складській будівлі на загальній площі 1500 кв. м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

На час прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу до місця виклику стало відомо, що горить виробничо-складська будівля, в якому зберігалася готова продукція – поліетиленова плівка. Пожежа охопила всю площу будівлі, яка складала 1500 кв.м.

Загалом в гасінні пожежі брали участь 10 пожежних автоцистерн та 60 рятувальників.О 6:04 пожежу вдалось локалізувати, о 09:40 – ліквідувати повністю.

Постраждалих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.





Агентство Телевидения Новости