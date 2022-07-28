Під Харковом обстріляли ТЕЦ, загинув поліцейський

Про це повідомили в поліції

Ранковий обстріл в Харківській області. Під вогонь потрапили ТЕЦ та житловий масив. ДСНС ведуть боротьбу з пожежею.Наразі, на жаль, є точна інформація про одного загиблого поліцейського, який здійснював охорону ТЕЦ. Двоє цивільних поранені. Слідчі проводять огляд місця події.Обстріл рашистами проводився РСЗВ, касетними снарядами, – написав начальник Слідчого управління ГУ НП в Харківській області Сергій Болвінов

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