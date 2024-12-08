Під Харковом загинув сапер-нацгвардієць

18 листопада поблизу населеного пункту Циркуни Харківської області загинув Сергій Мезін, житель Нової Водолаги. Влітку 2024 року він добровільно приєднався до Національної гвардії України, щоб захистити свою сім’ю та Батьківщину.

Про це повідомили в Нововодолазькій селищній раді.

Сергій служив сапером артилерійського підрозділу та брав участь у боях на найгарячіших напрямках фронту, зокрема під Кураховим, Роботиним і на Запорізькому напрямку.

«Нещадно нищив ворога, навіть колись написав на гарматі «Від усіх мам українських воїнів» та прислав фото підписаного снаряда рідним», – розповіли в селищній раді.

Загинув військовий на рідній Харківщині, йому було 47 років.

Агентство Телевидения Новости