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01.10.2022 14:00
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Під Куп’нськом знайшли обстріляну колону з цивільними: попередньо, 20 загиблих

Під Куп’нськом знайшли обстріляну колону з цивільними: попередньо, 20 загиблих

Обстріляну колону з автомобілями, де перебували цивільні, виявили у Куп’янському районі. Про це повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, у автомобілях загинули 20 осіб. На місце виїхали правоохоронці та експерти. Проводяться слідчі дії. Деталі з’ясовуються.

«Окупанти нанесли удари по мирним жителям, які намагалися втекти від обстрілів. Це жорстокість, яка не має виправдання», – зазначив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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