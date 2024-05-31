Під завалами ще можуть перебувати люди: Синєгубов про пошукову операцію у харківській п’ятиповерхівці

Триває розбір завалів у п’ятиповерхівці в Новобаварському районі Харкова, по якій росіяни у ніч з 30 на 31 травня завдали ракетного удару.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Вночі ворог вчергове завдав масованого удару по місту Харків п’ятьма ракетами С-300. Постраждала житлова забудова – п’ятиповерхівка у Новобаварському районі. Наразі відомо про п’ятьох загиблих. 25 людей отримали поранення, вісім з них наразі перебувають у лікарні. Двоє – у досить важкому стані. Розбір завалів на місці ще триває. Залучена важка спеціалізована техніка, тому що потрібно розібрати перекриття, адже будинок досить серйозно постраждав. За нашою інформацією, під завалами ще можуть перебувати люди», – повідомив Синєгубов.

Окрім того, він наголосив, що є місця для розселення громадян, які залишилися без житла внаслідок обстрілів.

«Зарезервовані місця підготовані для внутрішньо переміщених осіб, адже у нас триває евакуація. Уже 11,5 тисяч людей ми вивезли з прикордонних територій. І в випадку необхідності розселяємо людей», – наголосив начальник Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости