Перебитий газогін та пошкоджені будинки: наслідки нічної ракетної атаки на Харків

Комунальні служби усувають наслідки обстрілу, який стався сьогодні вночі, 30 травня.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов, ворог завдав ударів по об’єкту критичної інфраструктури.

«На місці прильоту перебитий газогін. Пошкоджень також зазнали 23 житлові будинки, розташовані поряд. З п’ятої години ранку відповідні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу», – розповів мер.

Роботи проводять у Слобідському та Немишлянському районах. Внаслідок ворожої атаки були пошкоджені житлові будинки, зокрема, вибиті шибки. Комунальники прибирають бите скло й габаритне сміття.

Крім того, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають контури вікон у квартирах та під’їздах у Немишлянському районі.

Незначні ушкодження та гостру реакцію на стрес отримали шестеро людей. Жінку з легкими тілесними ушкодженнями доставили в лікарню, зазначають у поліції.

Також Ігор Терехов повідомив, що спеціалісти завершили розбирання завалів в будівельному гіпермаркеті, який зазнав удару 25 травня. Крім того, на відстані 80 м від нього було знайдено ще один снаряд, який, на щастя, не розірвався.

«Внаслідок ворожої атаки по цьому об’єкту загинуло 19 осіб, ще 54 зазнали поранень. Станом на зараз вдалося ідентифікувати тіла всіх загиблих. Я вдячний усім співробітникам ДСНС, Національної поліції та комунальних підприємств, які цілодобово працювали на місці події», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости