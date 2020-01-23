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Петух убил своего хозяина
В Индии 50-летнего местного жителя убил петух во время боев.
Об этом сообщает CNN.
Житель индийской деревни Андхра-Прадеш постоянно участвовал в петушиных боях. К лапе своей птицы индиец привязал лезвие. Во время одного из боев петух ранил ею хозяина в шею. Сообщается что мужчина скончался.
Петушиные бои были запрещены в Индии в 1960 году, но их регулярно проводят ради развлечения и заработка. На боях делают крупные ставки.
Во время боя, на котором умер индиец, полиция никого не задержала.
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