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Петух убил своего хозяина

В Индии 50-летнего местного жителя убил петух во время боев.

Петух убил своего хозяина

Об этом сообщает CNN.

Житель индийской деревни Андхра-Прадеш постоянно участвовал в петушиных боях. К лапе своей птицы индиец привязал лезвие. Во время одного из боев петух ранил ею хозяина в шею. Сообщается что мужчина скончался.

Петушиные бои были запрещены в Индии в 1960 году, но их регулярно проводят ради развлечения и заработка. На боях делают крупные ставки.

Во время боя, на котором умер индиец, полиция никого не задержала.

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Темы: смерть

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