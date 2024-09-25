П’ятеро цивільних загинули, 39 постраждали: поліція показала наслідки обстрілів Харківщини

Протягом доби військові рф завдавали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Ізюмського, Лозівського та Куп’янського районів. Постраждали 39 людей, п’ятеро загинули.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

24 вересня військові рф завдали авіаударів по місту Харків ФАБ-500, ФАБ-250 з УМПК. Одна авіабомба влучила в дев’ятиповерхівку. Зруйновані п’ять поверхів. Загинуло троє цивільних людей, 36 постраждали, зокрема 17-річний хлопець та поліцейський. Одна жінка зникла безвісти. Пошкоджено багатоквартирні будинки, автомобілі, супермаркет, гараж, будівля спортивної школи, хлібозавод, стадіон, дитячий садок. Аварійно-пошукові роботи тривають.

У місті Куп’янськ внаслідок ворожого обстрілу FPV-дроном, ФАБ-250 з УМПК пошкоджено два приватні будинки, будівля приватного підприємства, багатоквартирний будинок. Загинула цивільна 93-річна жінка, 57-річна жінка дістала поранення.

FPV-дроном у селі Варварівка пошкоджено приватний будинок. Дістали поранення цивільні чоловік та жінка. Ще один чоловік від отриманих поранень помер.

По селах Циркуни та Бобрівка військові рф завдали авіаудару по відкритій місцевості. Горіла суха трава.

З артилерії та РСЗВ «Ураган» з касетним боєприпасом росіяни били по селу Курилівка. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

У селі Богуславка внаслідок ворожого обстрілу зруйновано приватний будинок.

25 вересня у селищі Васищеве ворожий КАБ влучив у землю на відкритій місцевості. Пошкоджено приміщення приватного підприємства.

Внаслідок російського обстрілу ракетами з ЗРК С-400 у селі Білаші сталася пожежа у фермерському господарстві. Пошкоджено будівлі підприємства, сільгосптехніка.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 24 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 14 людей, у тому числі одну дитину.

Агентство Телевидения Новости