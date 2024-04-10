П’ятеро людей поранені внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Стрілеча, Лук’янці та інші. Авіаударів зазнали Харків та населені пункти Потихонове, Чайківка, Глибоке, Іванівка, Борова.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

9 квітня 14:58 у Харкові внаслідок обстрілу УМБП Д-30 території підприємства пошкоджено виробничу будівлю та чотири автівки. Постраждали четверо людей, працівники підприємства: жінка 33 років та чоловіки 27, 31 і 55 років.

10 квітня 00:30 внаслідок обстрілу с. Гусарівка Ізюмського району пошкоджено будівлю навчального закладу. Без постраждалих.

22:30 у смт Борова Ізюмського району внаслідок ворожого авіаційного обстрілу двома КАБ пошкоджені 7 будинків, будівля двох кафе, гараж, автівка ЕМД, господарчі споруди. Без постраждалих.

16:00 у с. Кучерівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджені будинок, господарчі споруди. Без постраждалих.

15:00 у с. Курилівка Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджені будинки, ворота, паркан. Без постраждалих.

13:50 внаслідок обстрілу РСЗВ с. Стариця Чугуївського району пошкоджено приватний будинок. Поранений 63-річний чоловік.

11:30 у с. Загризове Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу БПЛА «Ланцет» пошкоджено два екскаватори. Без постраждалих.

9 квітня 8:00 у с. Подоли Куп’янського району внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ пошкоджені приватний будинок, гараж. Без постраждалих.

За минулу добу на Куп’янському напрямку українські військові відбили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Кислівка, Іванівка.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 174,21 га території, знищили 552 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости