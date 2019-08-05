Под Харьковом лошадь убила 14-летнюю девочку

На Харьковщине в результате несчастного случая погибла 14-летняя девушка.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, на лугу в поселке Безлюдовка 3 августа около 11:50 было обнаружено тело девочки, которая проживала в поселке Слобожанское Харьковского района.

На место происшествия выезжали правоохранители.

Предварительно установлено, что лошади местных жителей паслись на Безлюдовском пастбище.

Девочка решила без разрешения напоить коня и привязала себя веревкой за талию к животному, что категорически запрещено.

Конь испугался чужого человека и понесся, потянув девушку следом.

Через некоторое время животное удалось остановить и успокоить, однако от полученных травм девушка скончалась на месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Агентство Телевидения Новости