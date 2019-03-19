19.03.2019 18:32
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Под Харьковом на мосту свел счеты с жизнью неизвестный мужчина
В Дергачевском районе на железнодорожном мосту на станции "Заречанка" повесился мужчина.
Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов Харькова.
Там же опубликованы соответствующие фото с места происшествия.
Веревка была привязана к поручню моста.
Личность погибшего, а также мотивы самоубийства на данный момент неизвестны.
В полиции информацию о происшествии подтвердили.
Подробности будут позже.
Темы: смерть
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