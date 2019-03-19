Происшествия
Перейти к списку новостей
19.03.2019 18:32
Просмотров: 235

Под Харьковом на мосту свел счеты с жизнью неизвестный мужчина

Под Харьковом на мосту свел счеты с жизнью неизвестный мужчина

В Дергачевском районе на железнодорожном мосту на станции "Заречанка" повесился мужчина.

Об этом сообщается в одном из Telegram-каналов Харькова.

Там же опубликованы соответствующие фото с места происшествия.

Веревка была привязана к поручню моста.

Личность погибшего, а также мотивы самоубийства на данный момент неизвестны.

В полиции информацию о происшествии подтвердили. 

Подробности будут позже.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: смерть

Читайте ещё:

В Харьковской области свел счеты с жизнью 15-летний подросток
11.03.2019 16:26    417
Умер первый бас-гитарист группы Queen
07.03.2019 12:05    386
Раскрыта страшная тайна смерти звезды "Беверли Хиллз": Люка Перри "добили"
07.03.2019 11:35    531
Умер харьковский журналист и телеведущий
07.03.2019 09:30    362
Умер Люк Перри. Что известно о крутом парне из "Беверли-Хиллз 90210"
05.03.2019 13:37    387
16-летнему парню, подозреваемому в убийстве 14-летней девушки, избрали меру пресечения
05.03.2019 12:30    450
Во время матча умер футболист
05.03.2019 12:02    618
Под Харьковом поезд насмерть сбил неизвестного мужчину
05.03.2019 11:41    275
В харьковском метро умер неизвестный мужчина
05.03.2019 11:15    469
На Павловом Поле свел счеты с жизнью 28-летний харьковчанин
05.03.2019 10:50    415
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 