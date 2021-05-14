Под Харьковом на окружной дороге произошло ДТП с пострадавшими

ДТП с травмированными произошло сегодня утром на окружной дороге, в аварию попали Chevrolet и ВАЗ. Последний из-за столкновения превратился в груду металлолома.

Общаться со съемочной группой и рассказывать, как все произошло, водители отказались, а один вообще начал препятствовать съемкам. Успокоить его не смогли и правоохранители, которые были на месте. Они лишь беспомощно отметили, что не могут ничего сделать, чтобы прекратить правонарушение.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-пассажир ВАЗа, ее с травмами средней степени тяжести забрала скорая помощь.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Постраждала жінка 38-ми років, вона з діагнозом «черепно-мозкова травма, забиті органи чола, перелом стегна» доправлена до лікарні швидкої допомоги.

Еще одно ДТП произошло на Московском проспекте. На этот раз дорогу не поделили грузовик и Ford. Водитель фуры нарушил правила дорожного движения и не пропустил легковушку. В результате ДТП никто не пострадал, но на дороге собрались пробки, ведь грузовик перекрыл движение.

А вот на улице Академика Павлова водитель Honda сбил человека. В полиции сообщили, что 28-летний мужчина был пьян и переходил дорогу в неположенном месте, его с травмами доставили в больницу.

Елена Соболевская, ст. инспектор ГУНП в Харьковской области

Відомості про аварію Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортним засобами до 3 років.

Сейчас все обстоятельства событий выясняют правоохранители.

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