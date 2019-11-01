Под Харьковом ВАЗ врезался в дерево: погиб пассажир авто

Накануне в 18:25 в поселке Докучаевское ВАЗ 2107 врезался в дерево: пассажир погиб, водитель в больнице.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 41-летний водитель авто не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате 50-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, водитель доставлен в больницу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости