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Под Харьковом ВАЗ врезался в дерево: погиб пассажир авто
Накануне в 18:25 в поселке Докучаевское ВАЗ 2107 врезался в дерево: пассажир погиб, водитель в больнице.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 41-летний водитель авто не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате 50-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, водитель доставлен в больницу.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. Обстоятельства устанавливаются.
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